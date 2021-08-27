Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду все ближе к переходу в другой клуб.

Португалец последние несколько дней готовил свой отъезд из Турина – забирал вещи из клубной базы и прощался с футболистами и тренерами Ювентуса.

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Сегодня Роналду покинул Италию, вылетев из тамошнего аэропорта частным самолетом. Место назначения пока неизвестно, но слухи все настойчивее отправляют Криштиану в АПЛ.

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 года за 117 млн ​​евро и дважды стал обладателем Скудетто. А вот в Лиге чемпионов португалец с туринцами не выходили даже в полуфинал. Всего в футболке Юве Криштиану забил 101 гол в 134-х матчах.

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