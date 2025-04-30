Азиатская ЛЧ, полуфинал

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронталь (Япония) – 2:3

Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Озеки, 41, Иенага, 76

Первый финалист азиатской ЛЧ ждет Роналду – триумф экс-звезд АПЛ в битве титанов, не помог даже сейв с пенальти

Аль-Наср в полуфинале столкнулся с японской командой. Первый гол Роналду и Ко пропустили уже на 10 минуте. Ито невероятным ударом почти с линии штрафной площадки попал в сетку ворот. До перерыва Мане воспользовался передачей партнера, чтобы отыграть один мяч. Впрочем, Аль-Наср допускал ошибки в обороне, что позволило Кавасаки забить второй гол еще до перерыва.

Несмотря на то, что Аль-Наср имел огромное преимущество во владении, никак не удавалось реализовать свои моменты. Даже наличие Криштиану Роналду не помогло саудовскому клубу. На 76 минуте Кавасаки в третий раз забили в матче. Автором гола стал Иенага, который имел опыт выступлений за Мальорку. На 87 минуте Яхья дал надежду Аль-Насру, забив красивым дальним ударом. У Криштиану был шанс перевести игру в овертайм, но португалец не сумел пробить по воротам.

В финале азиатской ЛЧ Кавасаки Фронталь сыграет против саудовского Аль-Ахли.

Cristiano Ronaldo missed this goal at 90+6 and Al Nassr bid farewell to AFC Champions League semi-finalspic.twitter.com/RVBtiwQO2d — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 30, 2025

️ GOAL: Ayman Yahya



Al-Nassr 2-3 Kawasakipic.twitter.com/F3Xwtb8P9t — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 30, 2025

Erison skips past Aymeric Laporte and puts it on a plate for 38-year-old Akihiro Ienaga ‍ pic.twitter.com/IVqdFIo9l2 — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025

SADIO MANÉ BRINGS AL-NASSR LEVEL WITH A LOVELY MOVE AND STRIKE pic.twitter.com/5fyEDPmD6n — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025

KAWASAKI HAVE AL-NASSR ON THE ROPES IN THE AFC CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINAL pic.twitter.com/p2t52h2P2o — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2025