Роналду вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв в полуфинале – Криштиану упустил фантастический шанс на последних секундах
Аль-Наср сыграл с Кавасаки Фронталь (2:3) в полуфинале азиатской ЛЧ. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Азиатская ЛЧ, полуфинал
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Кавасаки Фронталь (Япония) – 2:3
Голы: Мане, 28, Яхья, 87 – Ито, 10, Озеки, 41, Иенага, 76
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Аль-Наср в полуфинале столкнулся с японской командой. Первый гол Роналду и Ко пропустили уже на 10 минуте. Ито невероятным ударом почти с линии штрафной площадки попал в сетку ворот. До перерыва Мане воспользовался передачей партнера, чтобы отыграть один мяч. Впрочем, Аль-Наср допускал ошибки в обороне, что позволило Кавасаки забить второй гол еще до перерыва.
Несмотря на то, что Аль-Наср имел огромное преимущество во владении, никак не удавалось реализовать свои моменты. Даже наличие Криштиану Роналду не помогло саудовскому клубу. На 76 минуте Кавасаки в третий раз забили в матче. Автором гола стал Иенага, который имел опыт выступлений за Мальорку. На 87 минуте Яхья дал надежду Аль-Насру, забив красивым дальним ударом. У Криштиану был шанс перевести игру в овертайм, но португалец не сумел пробить по воротам.
В финале азиатской ЛЧ Кавасаки Фронталь сыграет против саудовского Аль-Ахли.