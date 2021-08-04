Несмотря на длительный отпуск, Криштиану Роналду уже готов выходить на поле.

Главная звезда Ювентуса Криштиану Роналду примет участие в традиционном матче Кубка Гампера, который состоится в Каталонии 8 августа, сообщает Mundo Deportivo.

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Португалец лишь несколько дней назад вернулся в лагерь туринцев из отпуска. В Кубке Гампера Юве будет противостоять Барселоне. Скорее всего, Криштиану не встретится на поле со своим футбольным "антагонистом" Лионелем Месси, который до сих пор не подписал новый контракт с каталонцами и находится в отпуске.

Новый сезон для Ювентуса официально стартует 22 августа матчем Серии А против Удинезе.

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