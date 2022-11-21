Физическое состояние: Я уже восстановился. Я чувствую, что готов начать чемпионат мира как можно лучше и достичь своих целей.

Шансы Португалии: У нас огромный потенциал, но пока мы должны думать о Гане и успокоиться. От этого матча все будет развиваться. Если мы лучшие, то дойдем до конца. Команда-чемпион станет лучшей. У нас есть молодежь, есть хороший микс с опытом.

Фавориты: Больше всего шансов у Бразилии, Аргентины, Франции… Испания, Германия… Они звучат лучше всего, в том числе и для болельщиков. Но мы уже в 2016-ом увидели, что способны удивлять и показывать себя.

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Лучший в истории, если выиграет ЧМ: Я не думаю, что здесь этот вопрос можно закрыть. Кому-то я нравлюсь больше, кому-то меньше. Кому-то больше нравятся блондинки, а кому-то брюнетки. Люди говорят, что я нахожусь в конце своей карьеры… Я горжусь тем, что сделал. Очевидно, выиграть еще и чемпионат мира было бы неплохо.

Время скандального интервью: Легко обсуждать мнение другого человека, но время моего интервью неважно. Я буду говорить тогда, когда я считаю нужным. Все игроки знают, кто я и как я думаю. Мои слова не тронут сборную. Этот коллектив уникален, все хотят играть. Я не думаю, что их настроение изменилось из-за этого эпизода.

Ответственность: Это мой пятый чемпионат мира. Ответственность у меня есть с тех пор как мне было 12 лет, и я ушел из дома. Сейчас приковано больше внимания, но я всегда несу ответственность: как игрок, как друг, как отец… Давление всегда одинаковое. Иногда дела обстоят хорошо, иногда плохо, но я несу это бремя.

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Совместная фотосессия с Месси: Это был момент, который я хотел провести, кампания, которую я давно искал. Это была гордость. Поставить Месси мат? Было бы хорошо не только в шахматах, но и в футболе. Это мой пятый чемпионат мира. Я оптимист.

Требования: Если бы мне в 37 лет и 8 месяцев еще что-то нужно было доказывать, я бы волновался… Я уважаю мнения людей. Я хочу устроить отличный чемпионат мира для своей семьи, для своих болельщиков. Я хочу победить, но если не получится, то я буду доволен тем, что сделал.

Ситуация с Бруну: Последние дни перед турнирами всегда противоречивы, но у меня с ним прекрасные отношения. Все вокруг Криштиану всегда вызывает споры. Но я настаиваю: у меня отличные отношения со всей командой, с Бруну, с Канселу, с Жоау Фелишем... И я настаиваю не спрашивать других игроков о Криштиану. Спросите о них и о сборной Португалии, – приводит слова Роналду AS.

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