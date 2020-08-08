Роналду выбрал сенсационного фаворита на место Сарри в Ювентусе

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду подливает масла в огонь в ситуацию вокруг возможной отставки Маурицио Сарри.

Фаворитом португальца является его соотечественник Паулу Соуза, информирует la Repubblica со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что руководители Ювентуса могут пригласить португальского специалиста на один сезон, а следующим летом попытаются договориться с Хосепом Гвардиолой или Зинедином Зиданом, в которых закончатся контракты с Сити и Реалом соответственно.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше. После этого итальянская пресса заговорила о возможной отставке Сарри.

Добавим, что Паулу Соуза играл за Ювентус в 90-х годах и выиграл с туринцами Лигу чемпионов в 1996-м. В статусе тренера возглавлял Фиорентину в 2015-2017 годах.

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