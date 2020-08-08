toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛИОН ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ

Роналду выбрал сенсационного фаворита на место Сарри в Ювентусе

14:05 - Читати українською
Роналду выбрал сенсационного фаворита на место Сарри в Ювентусе
Криштиану Роналду в матче против Лиона / Getty Images

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду подливает масла в огонь в ситуацию вокруг возможной отставки Маурицио Сарри.

43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду
 
Мемфис Депай 12’
12’ Мемфис Депай
43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду

Фаворитом португальца является его соотечественник Паулу Соуза, информирует la Repubblica со ссылкой на собственные источники.

Ювентус определился с кандидатами на замену Сарри – есть 3 топ-претендента

Сообщается, что руководители Ювентуса могут пригласить португальского специалиста на один сезон, а следующим летом попытаются договориться с Хосепом Гвардиолой или Зинедином Зиданом, в которых закончатся контракты с Сити и Реалом соответственно.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше. После этого итальянская пресса заговорила о возможной отставке Сарри.

Добавим, что Паулу Соуза играл за Ювентус в 90-х годах и выиграл с туринцами Лигу чемпионов в 1996-м. В статусе тренера возглавлял Фиорентину в 2015-2017 годах.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал

blog_ava
Динамо подписало Шевченко – одного из главных талантов академии Шахтера
10:13
14326
Теги
Испания Паулу Паулу Соуза Ювентус - Лион Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
13
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?