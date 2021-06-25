"Роналду всегда ест одно и то же: брокколи, курица и рис. Пьет простую воду литрами, никакой Coca-Cola (смеется). Я некоторое время ходил в спортзал, и, конечно, там был Криштиану. Я был поражен. Он имеет идеальное тело для футболиста. Я также довольно мускулистый, но в тот день подумал: "Мне еще надо поработать". Он маниакально работал столько лет.

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Криштиану – очень приятный парень, совсем не высокомерный, но в то же время он очень серьезно воспринимает футбол. В автобусе он почти ни о чем не говорит, всегда очень сосредоточен", – цитирует Петерса AS.

Добавим, что Роналду с 5 голами стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро. В 1/8 финала Португалия встретится с бельгийцами (27 июня).

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