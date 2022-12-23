"Я не большой поклонник Роналду, но это не из-за его футбольных способностей. На самом деле я так восхищаюсь им и его силой духа, что считаю это невероятным. Он, наверное, один из сильнейших в моральном плане.

Роналду нашел новый клуб – заоблачный контракт до 2030 года и роль посла

В течение всей карьеры его сравнивали с Месси, как бы хорошо он ни играл. Криштиану никогда не мог сидеть сложа руки и говорить: "Я лучший", потому что постоянно слышал: "Ты не столь способен, как Месси". И я не могу не увлекаться этим стремлением к идеалу.

Роналду остался Роналду, он всегда был таким. Но раньше он давал результат, и с ним был смысл сотрудничать. В спорте так устроено. А любой главный тренер хочет извлечь из игрока как можно больше пользы, а потратить на него меньше энергии. Когда проблем становится много, игроку нужно уходить", – цитирует Каррагера LiverpoolEcho.

Перевершив Анрі та Бензема: Олів'є Жиру – легендарний рекордсмен, який руйнує прокляття, любить Шеву і допомагає Україні