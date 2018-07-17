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Роналду: Все говорят о моем соперничестве с Месси

08:22 133 Читати українською
Роналду: Все говорят о моем соперничестве с Месси
Криштиану Роналду / фото: ФК Ювентус

Новоиспеченный игрок Ювентуса Криштиану Роналду в очередной раз ответил на вопрос о сравнении португальца с нападающим Барселоны Лионелем Месси.

"Все говорят о моем соперничестве с Месси, но каждый из нас борется за свой клуб. В Ювентусе я буду делать то же самое. Когда-нибудь мы оглянемся назад и посмотрим, кто был лучшим.

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Я хочу быть примером для других как футболист. Хочу усердно работать, помогать молодежи, при этом оставаясь самим собой. Надеюсь порадовать болельщиков Ювентуса завоеванием новых трофеев", – цитирует Роналду GdS.

К слову, вчера Роналду прошел медосмотр в Ювентусе, а туринский клуб уже "отбил" почти половину трансфера Криштиану лишь за день продажи футболок.

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