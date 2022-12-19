"Соперничество Месси и Роналду мотивировало обоих. В последние годы именно они были главными архитекторами, очень хорошо играя и забивая много голов.

Маттеус: Роналду – большой провал этого ЧМ, он навредил себе и команде своим эго

Месси завершает свою карьеру завоеванием титула чемпиона мира, Роналду – по-другому, но он все равно провел чрезвычайную карьеру. Особенно в Реале, в сердцах болельщиков которого он останется навсегда.

Я не знаю, что он будет делать дальше. Криштиану все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне, и я не думаю, что арабский мир подходит для этого", – цитирует Анчелотти Il Napolista.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре сборная Португалии с Роналду остановилась в четвертьфинале, уступив Марокко, а Аргентина во главе с Месси третий раз в истории "альбиселесте" завоевала золото Мундиаля, одолев Францию.

"Макрон попросил Францию проиграть, чтобы сохранить лицо Месси": респект украинским электрикам и конец вечной дискуссии