Роналду вручили награду как лучшему бомбардиру Евро-2020
Нападающий сборной Португаль Криштиану Роналду наконец-то получил заслуженный приз.
Перед матчем отбора на чемпионат мира в Катаре против сборной Ирландии португальцу вручили памятную статуэтку.
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На Евро-2020 Роналду забил 5 голов в 4-х поединках. Столько же у Патрика Шика, но именно Криштиану был выше в рейтинге, ведь имел в своем активе один голевой пас против ни одного у чешского нападающего. Именно ассисты имеют значение в случае одинакового количества голов.
Стоит заметить, что уже на старте матча с Ирландией Роналду мог отметить получение награды забитым мячом, но не сумел реализовать пенальти.
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