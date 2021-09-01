Перед матчем отбора на чемпионат мира в Катаре против сборной Ирландии португальцу вручили памятную статуэтку.

Молдова – Австрия: старт матча отложили на полчаса из-за появления дрона на стадионе

На Евро-2020 Роналду забил 5 голов в 4-х поединках. Столько же у Патрика Шика, но именно Криштиану был выше в рейтинге, ведь имел в своем активе один голевой пас против ни одного у чешского нападающего. Именно ассисты имеют значение в случае одинакового количества голов.

Стоит заметить, что уже на старте матча с Ирландией Роналду мог отметить получение награды забитым мячом, но не сумел реализовать пенальти.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба