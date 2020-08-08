Роналду впервые за более чем 10 лет не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Пятикратный обладатель Золотого мяча не сможет сыграть в 1/4 Лиги чемпионов впервые с сезона 2009/10, сообщает официальный Твиттер соревнований.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

В том сезоне Реал Мадрид, за который еще выступал Роналду, вылетел в 1/8 финала ЛЧ. По иронии судьбы, это произошло в матче против Лиона. Тогда команда португальца проиграла с общим счетом 1:2 соперникам из Франции. После этого форвард еще 4 раза становился триумфатором самого престижного турнира Европы.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше.

Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал