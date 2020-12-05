Ювентус на своем поле обыграл Торино в рамках 10-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Быки" уже на 9-й минуте открыли счет благодаря Н'Кулу. Перевернуть ход встречи Юве смог лишь под конец матча. Причем это пришлось делать без голов Роналду, который впервые в нынешнем сезоне Серии А покинул поле без результативных действий.

Ювентус одержал волевую победу в туринском дерби, Лацио переиграл Специю

Героем туринского дерби стал Хуан Куадрадо, который отметился двумя ассистами. Забил колумбиец и сам, но VAR отменил его красивый гол из-за офсайда у партнера.

После этой победы Ювентус набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. Торино, имея лишь 6 зачетных пунктов, остался в зоне вылета.