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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд – приход португальца стал "черной меткой" для Ювентуса

13:00 - Читати українською
Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд – приход португальца стал "черной меткой" для Ювентуса
Криштиану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в финале Кубка Италии против Наполи (0:0, 2:4 по пен.) испортил свою личную статистику.

 

Легендарный португалец впервые в своей клубной карьере проиграл два финальных поединка подряд, сообщает Opta.

Серия пенальти с провалом Буффона и компании в видеообзоре матча Наполи – Ювентус

В декабре прошлого года Роналду и компания уступили Лацио в битве за Суперкубок Италии, а вчера (17 июня) не смогли справиться с Наполи в финале Кубка. Интересно, что именно приход экс-звезды Реала ознаменовал неудачи Ювентуса в Копа Италия – до этого туринцы забирали трофей четыре раза подряд.

Напомним, 22 июня Ювентус сыграет свой первый матч в Серии А после возобновления – выезд в Болонью.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

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Теги
Италия Наполи - Ювентус Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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