Роналду впервые отреагировал на слухи о своем трансфере
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сейчас сконцентрирован на одной теме.
"Я играю на самом высоком уровне 18 лет. Разговоры о моем будущем не слишком меня беспокоят. Если бы мне было 18 или 19 лет, я бы не спал, думая о следующем шаге.
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Но сейчас мне уже 36. Останусь ли я? Сейчас это не имеет значения. Что бы ни случилось, где бы я ни начинал следующий сезон – все будет к лучшему. Я сосредоточен на чемпионате Европы, я хочу победить, хочу иметь позитивные мысли от первой до последней игры", – приводит слова Роналду Football Italia.
Напомним, контракт звезды с Ювентусом заканчивается через год. Этим летом Криша сватали в ПСЖ и Манчестер Юнайтед.
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