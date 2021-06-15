"Я играю на самом высоком уровне 18 лет. Разговоры о моем будущем не слишком меня беспокоят. Если бы мне было 18 или 19 лет, я бы не спал, думая о следующем шаге.

"Роналду должен оставить меня в покое", – Моуринью знает, что мотивирует форварда Ювентуса

Но сейчас мне уже 36. Останусь ли я? Сейчас это не имеет значения. Что бы ни случилось, где бы я ни начинал следующий сезон – все будет к лучшему. Я сосредоточен на чемпионате Европы, я хочу победить, хочу иметь позитивные мысли от первой до последней игры", – приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, контракт звезды с Ювентусом заканчивается через год. Этим летом Криша сватали в ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Португалия – действующий чемпион Европы, который идет за титулом с Роналду и в омоложенном составе (видео)