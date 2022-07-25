Португалец все-таки приедет в Англию, но вопрос о его будущем остается актуальным.

Роналду пропустил старт подготовки манкунианцев к новому сезону. Официальная причина – семейные обстоятельства, но, похоже, на самом деле таким способом нападающий намекает на желание сменить клуб, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

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Сегодня, 25 июля, Криштиану возвращается в Манчестер, чтобы продолжить диалог с руководством клуба по поводу своего будущего. Пока Роналду не будет тренироваться с партнерами по команде – португальца ожидает сложный разговор с Эриком Тен Хагом и боссами МЮ, сообщает The Athletic.

Официальная позиция клуба неизменна – "красные дьяволы" рассчитывают на португальца как важную часть команды на сезон 2022/23 и не собираются его отпускать. Клуб положительно оценивает приезд Криштиану в Англию. В лагере Манчестер Юнайтед считают, что это повысило шансы на сохранение форварда в составе.

Напомним, соглашение Роналду с МЮ действует еще год. В сезоне 2021/22 португалец сыграл в 38 матчах, забил 24 гола и отдал 3 ассиста.

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