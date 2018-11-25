Роналду возглавил список бомбардиров Серии А и установил несколько исторических достижений

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду помог своей команде обыграть СПАЛ в матче 13 тура чемпионата Италии.

Голу в ворота СПАЛа позволил Роналду повторить рекорд результативности для новичков туринцев. Он забил 9 мячей в 13 играх Серии А и стал первым игроком Ювентуса после Пьетро Анастази (сезон 1968-1969), кто смог достичь такого показателя в первых 13 играх, сообщает Opta.

Ювентус уверенно победил СПАЛ: 13-й тур Серии А, матчи субботы

33-летний Криштиану Роналду во всех турнирах нынешнего сезона провел за Ювентус 16 матчей, забил 10 голов. Он достиг такого показателя быстрее, чем Филиппо Индзаги (18 матчей), Гонсало Игуаин (20), Давид Трезеге (29) и Златан Ибрагимович (30).