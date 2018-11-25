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Роналду возглавил список бомбардиров Серии А и установил несколько исторических достижений

24 ноября 22:34 220 Читати українською
Роналду возглавил список бомбардиров Серии А и установил несколько исторических достижений
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду помог своей команде обыграть СПАЛ в матче 13 тура чемпионата Италии.

Голу в ворота СПАЛа позволил Роналду повторить рекорд результативности для новичков туринцев. Он забил 9 мячей в 13 играх Серии А и стал первым игроком Ювентуса после Пьетро Анастази (сезон 1968-1969), кто смог достичь такого показателя в первых 13 играх, сообщает Opta.

Ювентус уверенно победил СПАЛ: 13-й тур Серии А, матчи субботы

33-летний Криштиану Роналду во всех турнирах нынешнего сезона провел за Ювентус 16 матчей, забил 10 голов. Он достиг такого показателя быстрее, чем Филиппо Индзаги (18 матчей), Гонсало Игуаин (20), Давид Трезеге (29) и Златан Ибрагимович (30).

Италия13 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - СПАЛ: Суббота 24 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
2 : 0
СПАЛ
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