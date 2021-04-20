Роналду восстановился от травмы и готов реабилитировать Ювентус за фиаско с Аталантой
Наставник Ювентуса Андреа Пирло рассказал о ситуации в лазарете туринцев перед матчем с Пармой.
"Роналду и Буффон сыграют, и думаю, Дибала тоже. У Кьезы проблемы с мышцами и мы оценим его состояние в ближайшие дни", – цитирует Пирло Football Italia.
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Напомним, 36-летний португалец из-за мышечной травмы пропустил поединок 31-го тура Серии А против Аталанты (0:1), где Юве проиграл из-за гола хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.
После 31 тура чемпионата Италии Ювентус расположился на 4-й строчке, опережая Наполи лишь на два очка.
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