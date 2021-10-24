Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду объяснил прессе, почему после возвращения на Олд Траффорд не выполнил песню новичка на посвящении в стан манкунианцев и решил сказать мотивационную речь.

"Я говорил то, что чувствовал в тот момент, что я здесь, чтобы побеждать. Манчестер Юнайтед – это синоним победы, я сюда не на каникулы приехал.

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Еще сказал, что вижу огромный потенциал в этой команде с очень молодыми игроками. И я здесь, чтобы помочь команде создать что-то новое. Остаток своих слов не помню. Но это было классно, это была хорошая речь.

Я не спел, ведь сказал им, что уже пел здесь несколько лет назад. Даже много лет назад... Было неплохо. Ребята меня поняли, поэтому я был счастлив в тот день", – заявил Роналду в интервью Sky Sports .

К слову, сегодня, 24 октября, Криштиану и компанию ожидает непростая дуэль против Ливерпуля, стартовый свисток прозвучит в 18:30.