toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Роналду вляпался в очередной скандал – Криштиану с любимой и детьми нарушил изоляцию

20:10 133 Читати українською
Роналду вляпался в очередной скандал – Криштиану с любимой и детьми нарушил изоляцию
Криштиану Роналду с любимой / Фото Metro

Не успели поклонники звезды Ювентуса виддийты от скандала об отелях CR7, как португалец снова в эпицентре внимания.

Португальские папарацци заметили Роналду в компании своей любимой Джорджины Родригес и двух детей на улицах Фуншала, что на острове Мадейра. Стоит отметить, что звездная пара была зафиксирована на фото даже без защитных масок.

Роналду не будет отдавать свои отели для больных – сеть подорвала фейковая информация

Из-за распространения коронавируса местные власти призвали граждан не выходить на улицы без крайней необходимости, а сам Криштиану обращался к своим фанатам оставаться дома.

Ранее в прессе появилась информация, что Роналду отдал свои отели для лечения больных коронавирусом, после чего окружение форварда опровергло эти слухи.

Роналду через коронавірус обдумує сенсаційний трансфер з багатоходівкою – ЗМІ озвучив претендентів

blog_ava
"Надоело все это", – Цыганков опубликовал фото своего нового образа
08:00
457
Теги
коронавирус Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
2
час
:
23
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук