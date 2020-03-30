Роналду вляпался в очередной скандал – Криштиану с любимой и детьми нарушил изоляцию

Не успели поклонники звезды Ювентуса виддийты от скандала об отелях CR7, как португалец снова в эпицентре внимания.

Португальские папарацци заметили Роналду в компании своей любимой Джорджины Родригес и двух детей на улицах Фуншала, что на острове Мадейра. Стоит отметить, что звездная пара была зафиксирована на фото даже без защитных масок.

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Из-за распространения коронавируса местные власти призвали граждан не выходить на улицы без крайней необходимости, а сам Криштиану обращался к своим фанатам оставаться дома.

Ранее в прессе появилась информация, что Роналду отдал свои отели для лечения больных коронавирусом, после чего окружение форварда опровергло эти слухи.

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