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Роналду вернулся в состав Ювентуса после травмы

00:08 7 Читати українською
Роналду вернулся в состав Ювентуса после травмы
Роналду на тренировке Ювентуса / Официальный сайт туринцев

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой после незначительного повреждения.

 

Португалец занимался вместе с другими игроками Ювентуса, информирует официальный сайт туринского клуба.

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На неделе Роналду пропустил матч против Брешии (победа "зебр" 2:1) из-за проблем с приводящей мышцей. Повреждение оказалось несерьезным, и уже в ближайшей игре против СПАЛа нападающий сможет выйти на поле. Ювентус примет одного из аутсайдеров чемпионата 28 сентября.

Роналду близок к антирекорду Серии А

Напомним, в активе Криштиану Роналду два гола в четырех стартовых турах Серии А 2019/20.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Ювентус - СПАЛ
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