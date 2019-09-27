Роналду вернулся в состав Ювентуса после травмы

Звезда Ювентуса Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой после незначительного повреждения.

Португалец занимался вместе с другими игроками Ювентуса, информирует официальный сайт туринского клуба.

Балотелли поймали с сигаретой перед матчем против Ювентуса – форвард закурил прямо в раздевалке Брешии

На неделе Роналду пропустил матч против Брешии (победа "зебр" 2:1) из-за проблем с приводящей мышцей. Повреждение оказалось несерьезным, и уже в ближайшей игре против СПАЛа нападающий сможет выйти на поле. Ювентус примет одного из аутсайдеров чемпионата 28 сентября.

Роналду близок к антирекорду Серии А

Напомним, в активе Криштиану Роналду два гола в четырех стартовых турах Серии А 2019/20.

