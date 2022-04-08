"Люк Шоу пропустит около 2-3 недель. Врачи решили удалить 2 стальных болта, которые оставались в ноге после ужасного перелома и операции в 2015 году.

Бернли – Эвертон: Миколенко получил самую высокую оценку среди защитников "ирисок" по версии WhoScored

Криштиану снова готов. Кавани и Варан травмированы, они завтра пропустят матч. То же можно сказать и о Мактоминае, у него проблемы со стопой", – цитирует Рангника Goal.

Напомним, завтра в 14:30 Манчестер Юнайтед начнет гостевой матч против Эвертона. "Красные дьяволы" борются за зону ЛЧ, а команде Виталия Миколенко нужно набирать очки, чтобы не очутиться в зоне вылета по итогам этого тура.

Эвертон в матче за выживание на последних минутах уступил Бернли – Миколенко провел весь матч и заработал пенальти