После трех подряд побед Давида Де Хеа награда вернулась к Криштиану Роналду, информирует пресс-служба клуба.

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Результаты "красных дьяволов" в последнее время довольно печальны, поэтому португальцу хватило одного личного суперперфоманса. В марте он провел 3 матча и только в одном отмечался результативными действиями – победный хет-трик против Тоттенхэма (3:2). Это стало ключевым фактором победы Криша над Санчо и Фредом, также состоявшими в тройке финалистов голосования.

Именно Роналду является самым результативным игроком МЮ в нынешнем сезоне – 33 матча, 18 голов и 3 ассиста.

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