Роналду вернется в сборную Португалии на заключительные матчи Лиги наций

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду поможет своей команде в заключительных поединках Лиги наций против Италии и Польши.

Криштиану Роналду примет участие в поединках Лиги наций против Италии (17 ноября) и Польши (20 ноября). Португалец, в активе которого 85 голов за национальную команду, вернется в сборную после того, как не был вызван на октябрьские поединки, сообщает Corriere dello Sport.

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Напомним, именно тогда разгорелся скандал, связанный с обвинениями Роналду в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Именно поэтому Криштиану якобы попросил Фернанду Сантуша не вызывать его в сборную Португалии до конца года.

Сборная Португалии лидирует в группе 3 дивизиона А Лиги наций. Подопечные Фернанду Сантуша набрали 6 очков в 2 матчах. У Италии 4 очка в сыгранных 3 поединках, у Польши – 1 пункт в 3 матчах.