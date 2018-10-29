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Роналду верит в победу Реала в Эль Класико

28 октября 14:40 92 Читати українською
Роналду верит в победу Реала в Эль Класико
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Экс-нападающий Реала, а ныне игрок Ювентуса Криштиану Роналду поделился ожиданиями накануне матча 10-го тура Примеры между Реалом и Барселоной.

"Я очень уважаю Барселону, но Реал занимает особое место в моем сердце. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний матч станет для Мадрида счастливым", – цитирует Роналду AS.

Барселона – Реал: анонс матча

Напомним, матч Барселона – Реал состоится, сегодня, 28 октября, и впервые за 11 лет пройдет без Роналду и Месси. Начало игры в 17:15 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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