Роналду верит в победу Реала в Эль Класико

Экс-нападающий Реала, а ныне игрок Ювентуса Криштиану Роналду поделился ожиданиями накануне матча 10-го тура Примеры между Реалом и Барселоной.

"Я очень уважаю Барселону, но Реал занимает особое место в моем сердце. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний матч станет для Мадрида счастливым", – цитирует Роналду AS.

Барселона – Реал: анонс матча

Напомним, матч Барселона – Реал состоится, сегодня, 28 октября, и впервые за 11 лет пройдет без Роналду и Месси. Начало игры в 17:15 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.