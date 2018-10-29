Роналду верит в победу Реала в Эль Класико

Испания — 28 окт 3062
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Барселона – Реал Мадрид: историческое Класико, дебют VAR, феерия Суареса, неожиданный "Роналду" и крах Лопетеги
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Реал уволит Лопетеги в ближайшие часы, команду возглавит Конте, – СМИИспания — 28 окт 520
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Суарес превзошел достижение Месси в Эль КласикоИспания — 28 окт 251
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Динамо сенсационно проиграло ЛьвовуУкраина — 28 окт 904
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Барселона – Реал Мадрид: украинец и еще 21 игрок в символических сборных самых дорогих игроков команд в историиИспания — 28 окт 325
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