Ювентус размышляет над продажей Роналду – три варианта для португальца, который оказался в зоне риска из-за коронавируса

Последствия коллапса в мировом футболе для туринского Ювентуса могут оказаться очень болезненными.

Бизнес-модель Ювентуса зависима от регулярных поступлений в бюджет, поэтому нынешние финансовые потери могут иметь фатальные последствия. Игроки уже согласились не получать зарплату за месяцы, когда матчи не проводятся, но и этого мало.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

Большой проблемой для туринцев может стать Криштиану Роналду – точнее, его зарплата. Боссы "Старой синьоры", осуществляя этот трансфер, имели четкий план, как его окупить. В условиях кризиса реализовать его невозможно, сообщает Il Messaggero.

По информации издания, в нынешних условиях Ювентус не может позволить себе зарплату Роналду, которая с налогами составляет более 50 млн евро в год. Поэтому в Турине рассматривают несколько вариантов выхода из этой ситуации. Первый – продать португальца в другой клуб, получив не менее 70 млн. Два других направлены на сохранение сотрудничества: либо на нынешних условиях, но без варианта продления контракта, или подписание нового соглашения с понижением зарплаты для игрока.

Месси и Роналду могли выступать в одном клубе – все сорвал звонок Пересу