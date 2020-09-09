"Сборная Португалии сильнее без Роналду? Я не читаю новости. Это лишь чье-то мнение. Я знаю, что я оставил след в истории этого стадиона. И я знал, что если сыграю, снова это сделаю. Я не реагирую на провокации. То, что я сделал в течение карьеры, говорит само за себя. Мне не нужно никому ничего доказывать, нет. Я довожу все на поле.

Шедевральный дубль Роналду в видеообзоре матча Швеция – Португалия – 0:2

Что касается голов, я очень рад. Во-первых, потому что победила команда, это было нашей целью. А уже потом – сотый и сто первый голы. Это меня очень радует. Сколько я буду играть? Все в руках Бога. Я чувствую себя хорошо, играя с молодежью.

Я превзошел отметку в 100 голов, а теперь впереди рекорд. Я иду шаг за шагом, никакой одержимости нет", – приводит слова Роналду Yahoo.

Напомним, Португалия благодаря дублю Роналду одержала убедительную победу над Швецией (2:0), что позволило закрепиться на лидерских позициях группы А3.

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