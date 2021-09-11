Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер доверил 36-летнему португальцу место в стартовом составе.

Фред рассказал, как Роналду уже начал менять Манчестер Юнайтед

Это позволило Криштиану Роналду сразу же побить рекорд АПЛ. С момента последнего матча форварда в чемпионате Англии прошлого 12 лет и 118 дней. Ранее самая продолжительная пауза между играми была у Дамьена Делани – 11 лет 118 дней.

Напомним, летом Роналду решил покинуть Ювентус и вернулся в Манчестер Юнайтед. Сумма трансфера составила 15 млн евро плюс бонусы.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба