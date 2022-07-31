"В воскресенье играет король" – именно такими словами Криштиану Роналду анонсировал свое возвращение на поле в матче против Райо Вальекано. Эрик Тен Хаг подтвердил готовность выпустить форварда, но добавил: "Посмотрим, сколько он сможет сыграть". Оба господина не соврали.

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Роналду попал в стартовый состав на домашний товарищеский поединок против Райо. Последний раз португалец выходил на поле в футболке Манчестер Юнайтед 9 мая, а его крайний матч на Олд Траффорд датируется 2 мая. После этого форвард пытался выбить трансфер, желая перейти в клуб, играющий в Лиге чемпионов, однако после длительных переговоров ему пришлось вернуться в лагерь "дьяволов".

Для Эрика Тен Хага, как и для летних новичков МЮ, этот матч станет дебютным в стенах "Театра грёз". До этого манкунианцы провели мощное турне по Азии и Австралии, одержав три победы и ничью в четырёх спаррингах против Ливерпуля, Мельбурн Виктори, Кристал Пэлас и Астон Виллы (суммарный счёт – 13:3). Вчера в Осло МЮ потерпел первое поражение с новым тренером, минимально уступив Атлетико в Осло.

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