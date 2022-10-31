Португалец повторил свою выходку по отношению к ведущим телеканала Sky Sports. Во время разминки перед матчем с Вест Хэмом Роналду забежал в кадр, чтобы поздороваться, но сделал это выборочно. Криштиану подал руку Луи Саа и Джейми Реднапу, а вот Гарри Невилла показательно проигнорировал.

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Напомним, что недавно экс-капитан Манчестер Юнайтед подверг жесткой критике Роналду за его скандальное поведение во время матча с Тоттенхэмом. Даже статус бывших одноклубников не спас Невилла от гнева Криштиану. К слову, в августе португалец идентичным образом повел себя в отношении Джейми Каррагера – коллеги Невилла на Sky Sports.