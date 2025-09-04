Роберт Левандовски на этом этапе карьеры не захотел переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

Форвард Барселоны имел роскошные предложения от двух клубов – это были Аль-Хиляль и Аль-Наср, информирует Mundo Deportivo.

Возвращение Левандовски и экс-звезды Динамо – Польша обнародовала состав на матчи отбора к ЧМ-2026

В августе агент поляка Пини Захави публично подтвердил, что его клиенту предлагали более 100 миллионов евро за сезон. Впрочем, 37-летний Левандовски захотел остаться в Барселоне. Захави предполагает, что саудовское направление может стать актуальным в будущем – например, летом 2026-го, когда завершается действующий контракт с Барселоной (есть пункт о продлении еще на год).

Напомним, в конце концов Аль-Хиляль подписал Дарвина Нуньеса из Ливерпуля, а Аль-Наср на помощь Криштиану Роналду пригласил Жоау Феликса и Кингсли Комана.

Бущан стартовал с поражения, пропустив четыре гола, Феликс оформил дебютный хет-трик, Роналду забил с пенальти