Португальский нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать в составе Ювентуса.

Переход Роналду в Манчестер Сити стал еще ближе. Сегодня Криштиану уже попрощался с одноклубниками в Ювентусе.

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Португалец приехал на тренировочную базу клуба, но совсем не занимался вместе с командой. Фабрицио Романо сообщает, что Роналду просто попрощался с бывшими партнерами и уже через 40 минут покинул территорию на своем авто.

Напомним, Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 года за 117 млн ​​евро и дважды стал обладателем Скудетто. А вот в Лиге чемпионов португалец с туринцами не выходили даже в полуфинал. Всего в футболке Юве Криштиану забил 101 гол в 134-х матчах.

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