Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ, уже не первый раз подливает масла в огонь трансферных слухов.

На официальной странице шейха в Twitter появился фотоколлаж с Лионелем Месси и Криштиану Роналду в форме ПСЖ. Над фотографией была подпись "Возможно?".

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Такой пост выглядит провокацией на фоне сообщений ряда СМИ, что за несколько дней до закрытия трансферного окна Криштиану ищет возможность покинуть Ювентус. Действующий контракт португальца с туринцами рассчитан до лета 2022-го.

Стоит отметить, что последний инсайд Халифа бин Хамад Аль-Тани стал реальностью – брат владельца ПСЖ одним из первых написал, что парижане подпишут Лионеля Месси.

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