Как известно, форвард Ювентуса Криштиану Роналду, тесты которого на COVID-19 показали положительный результат, находится на самоизоляции. Карантин не позволил португальцу приять участие во вчерашнем поединке Лиги чемпионов против Динамо, в котором его одноклубники одолели киевлян со счетом 2:0.

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Однако, Криш не сидит сложа руки. 35-летний нападающий на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал новое видео, на котором крутит педали на тренажере под музыку и посылает воздушный поцелуй своей невесте Джорджине, которая ведет съемку. Однако, не занятие спортом поразило фанатов звезды, а его новый образ – Роналду изменил имидж, побрившись практически налысо.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете", – подписал Криштиану видео.

Напомним, Роналду подхватил коронавирус в лагере сборной Португалии, после чего вернулся в Турин, где находится на карантине.

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