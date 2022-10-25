После игры с Тоттенхэмом португальца отстранили от работы с первой командой из-за ненадлежащего поведения. Теперь Роналду получит шанс на реинтеграцию в основу, сообщает MailOnline.

Ман Юнайтед готов вернуть Роналду в первую команду при двух условиях

Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг планирует провести разговор с Криштиану, на основе которого будет принимать решение. Нидерландец хочет убедиться, что Роналду осознал свои ошибки, и больше не будет создавать подобных ситуаций в будущем.

Манчестер Юнайтед и Тен Хаг стремятся к мировой с 37-летним нападающим. Если не удастся найти решение, которое устроит всех на остаток сезона, то клуб хочет уладить ситуацию хотя бы до января. В таком случае Роналду сможет найти себе новый клуб зимой, а МЮ подыщет замену.

6 "пенсіонерів" Мундіалю: для кого ЧС в Катарі стане останнім?