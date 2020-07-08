Роналду в десятый раз забил 25+ голов в чемпионате с сезона 2007/08 – только извечный оппонент конкурирует с ним

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает поражать результативностью. И хотя его гол не помог победить Милан (2:4), но позволил установить грандиозное достижение.

Звездный португалец забил "россонери" свой 25-й мяч в нынешнем сезоне Серии А, сообщает Opta Sports.

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Это позволило Роналду в десятый раз взять отметку 25+ голов в чемпионате, начиная с сезона 2007/08. Этот результат является лучшим для топ-5 лиг Европы. Единственный игрок, которому покорилось подобное достижение – лидер Барселоны Лионель Месси. Он тоже забил 25 голов и больше в чемпионате 10 раз.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 7 результативных передач.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года