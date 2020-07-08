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Роналду в десятый раз забил 25+ голов в чемпионате с сезона 2007/08 – только извечный оппонент конкурирует с ним

06:00 - Читати українською
Роналду в десятый раз забил 25+ голов в чемпионате с сезона 2007/08 – только извечный оппонент конкурирует с ним
Криштиану Роналду / LaPresse via AP

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает поражать результативностью. И хотя его гол не помог победить Милан (2:4), но позволил установить грандиозное достижение.

62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич
 
Адриен Рабьо 47’
Криштиану Роналду 53’
47’ Адриен Рабьо
53’ Криштиану Роналду
62’ Златан Ибрагимович
66’ Франк Кессье
67’ Рафаэль Леау
80’ Анте Ребич

Звездный португалец забил "россонери" свой 25-й мяч в нынешнем сезоне Серии А, сообщает Opta Sports.

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Это позволило Роналду в десятый раз взять отметку 25+ голов в чемпионате, начиная с сезона 2007/08. Этот результат является лучшим для топ-5 лиг Европы. Единственный игрок, которому покорилось подобное достижение – лидер Барселоны Лионель Месси. Он тоже забил 25 голов и больше в чемпионате 10 раз.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 7 результативных передач.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

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Теги
Италия Милан - Ювентус Ювентус Ювентус Лионель Лионель Месси Криштиану Криштиану Роналду
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