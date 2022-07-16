Португальцу приписывали острое желание покинуть МЮ, но никто из европейских грандов не торопился подхватывать 37-летнюю звезду.

Барселона наконец-то закрыла трансфер Левандовски – поляк побьет рекорд экс-звезды Шахтера

Надежду на трансфер дает журналист Abendzeitung Максимилиан Кох. Немец опубликовал имя Роналду, Баварию и изображение песочных часов. Вероятно, мюнхенцы изменили свое мнение после договоренности с Барселоной о продаже Роберта Левандовски.

Добавим, что контракт Роналду с МЮ действует еще год. В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста. Он до сих пор не присоединился к летнему турне команды, ссылаясь на семейные проблемы.

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