Роналду в Баварии не будет: Нагельсманн и директор мюнхенцев открестились от трансфера
Нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду в мюнхенском гранде этим летом не будет.
Долгое время 37-летний португалец пытается найти новый клуб, ведь стремится играть в Лиге чемпионов. Раньше ему отказали в Челси, а теперь еще и не хотят видеть в Баварии.
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Сначала слухи о трансфере опроверг директор "ротен" Хасан Салихамиджич в интервью Sport1. "Я очень уважаю Криштиану, его успехи и карьеру. Но еще раз: перехода Роналду в Баварию не будет. Это не является для нас темой разговоров", – заявил менеджер.
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн в комментарии Кристиану Фальку открестился от желания приобрести звездного португальца: "Я читал об этом, но это неправда".
Напомним, Криштиану Роналду имеет действующий до следующего лета контракт с Манчестер Юнайтед. Сейчас футболист не занимается с "красными дьяволами" по семейным обстоятельствам.
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