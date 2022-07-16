Нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду в мюнхенском гранде этим летом не будет.

Долгое время 37-летний португалец пытается найти новый клуб, ведь стремится играть в Лиге чемпионов. Раньше ему отказали в Челси , а теперь еще и не хотят видеть в Баварии.

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Сначала слухи о трансфере опроверг директор "ротен" Хасан Салихамиджич в интервью Sport1 . "Я очень уважаю Криштиану, его успехи и карьеру. Но еще раз: перехода Роналду в Баварию не будет. Это не является для нас темой разговоров", – заявил менеджер.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн в комментарии Кристиану Фальку открестился от желания приобрести звездного португальца: "Я читал об этом, но это неправда".

Напомним, Криштиану Роналду имеет действующий до следующего лета контракт с Манчестер Юнайтед. Сейчас футболист не занимается с "красными дьяволами" по семейным обстоятельствам.