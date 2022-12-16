"Роналду не проводил с нами переговоров, потому что был занят чемпионатом мира. Насколько я знаю, не только с нами, но и с другими клубами тоже. Мы и не ожидали, что он примет решение посреди турнира. Желаю Криштиану всего лучшего при любом его выборе", – приводит слова президента Аль-Насра Фабрицио Романо.

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Напомним, перед отъездом на чемпионат мира в Катар 37-летний португалец сумел достичь договоренности с Манчестер Юнайтед по поводу досрочного расторжения контракта. Следовательно, у Роналду есть возможность выбрать клуб, к которому присоединится на правах свободного агента. Криштиану хотел бы остаться в Европе и играть в ЛЧ, но реальный интерес есть только от Аль-Насра.

К слову, на ЧМ-2022 Роналду забил 1 гол в 5 матчах. Все поединки группового этапа португалец начинал в стартовом составе, но в плей-офф только выходил на замену. Команда Фернанду Сантуша вылетела в четвертьфинале, уступив Марокко.

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