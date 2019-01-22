Роналду узнал приговор по делу о неуплате налогов

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду получил жесткое наказание за уклонение от уплаты налогов.

Мадридский суд принял решение по делу неуплаты налогов экс-нападающим Реала Криштиану Роналду, сообщает Football Italia.

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Испанская Фемида приговорила португальца к штрафу в размере 19 млн евро и лишения свободы сроком до 23-х месяцев условно.

Напомним, Криша обвинили в уклонении от уплаты налогов в 2011-2014 годах. 33-летний форвард скрыл от испанской казны 5,7 млн евро.

В текущем сезоне Серии А португалец провел 20 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 6-ю ассистами.

Реал – лидер по количеству подписчиков в трех главных соцсетях, Роналду имеет больше любого европейского клуба