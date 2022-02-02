Давид Де Хеа стал лучшим игроком манкунианцев по итогам января. За голкипера проголосовали 67% респондентов, сообщает пресс-служба клуба. В январе он провел 5 матчей, в которых пропустил 4 мяча.

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Для испанца это третья победа в этой номинации в нынешнем сезоне. Перед Де Хеа два месяца лучшим становился Криштиану Роналду, а в августе награду забрал Мэйсон Гринвуд.

Следует заметить, что в текущем розыгрыше АПЛ после 22 туров Манчестер Юнайтед набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, но Арсенал и Тоттенхэм могут потеснить манкунианцев из зоны ЛЧ, поскольку сыграли меньше матчей.

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