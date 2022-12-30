Роналду уже подписал контракт с новым клубом – СМИ объявляют бомбу, номер также известен
Криштиану Роналду принял окончательное решение о следующем шаге в своей карьере.
Звездный португалец официально договорился о 2-летнем контракте с Аль-Насром, утверждает Al Arabya.
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Сети уже "раскрыли" и номер Роналду в новом клубе. Пользователи активно распространяют видео, как на футболке Аль-Насра штампуют фамилию Криша и любимую семерку. Вероятно, в скором времени можно ожидать официальное подтверждение перехода 37-летнего нападающего.
Напомним, Роналду еще перед чемпионатом мира расторг контракт с МЮ и стал свободным агентом. Звезда отчаянно пытался присоединиться к участнику плей-офф Лиги чемпионов, однако никто не горел желанием приглашать своенравного ветерана.
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