Криштиану Роналду принял окончательное решение о следующем шаге в своей карьере.

Звездный португалец официально договорился о 2-летнем контракте с Аль-Насром, утверждает Al Arabya.

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Сети уже "раскрыли" и номер Роналду в новом клубе. Пользователи активно распространяют видео, как на футболке Аль-Насра штампуют фамилию Криша и любимую семерку. Вероятно, в скором времени можно ожидать официальное подтверждение перехода 37-летнего нападающего.

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بشكل رسمي، نادي #النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين. pic.twitter.com/NI8qwXjuDO — Ahmed Atef (@ahmedmesk471) December 30, 2022

Напомним, Роналду еще перед чемпионатом мира расторг контракт с МЮ и стал свободным агентом. Звезда отчаянно пытался присоединиться к участнику плей-офф Лиги чемпионов, однако никто не горел желанием приглашать своенравного ветерана.

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