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Роналду уверенно победил Месси по размеру заработка в Instagram – суммы впечатляют

13:55 16 Читати українською
Роналду уверенно победил Месси по размеру заработка в Instagram – суммы впечатляют
Месси и Роналду / Фото из открытых источников

Криштиану Роналду и Лионель Месси борются за звание лучшего футболиста современности не только на поле.

Две легенды возглавили список игроков, которые больше всего зарабатывают на Instagram, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Buzzbingo.

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Роналду опередил извечного соперника более чем в 1,5 раза – 44,5 млн евро против 26,9 у Месси. Третью строчку занял Дэвид Бекхэм с 10,3 млн. В пятерку лидеров вошли Неймар и Златан Ибрагимович.

Напомним, что по индивидуальным футбольными достижениями в 2019 году лучшим был Месси – звезда Барселоны получил награду FIFA the Best и "Золотой мяч".

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Ювентус Ювентус Барселона Барселона Италия Испания футбольные финансы Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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