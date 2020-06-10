Роналду уверенно победил Месси по размеру заработка в Instagram – суммы впечатляют

Месси и Роналду / Фото из открытых источников

Криштиану Роналду и Лионель Месси борются за звание лучшего футболиста современности не только на поле.

Две легенды возглавили список игроков, которые больше всего зарабатывают на Instagram, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Buzzbingo.

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Роналду опередил извечного соперника более чем в 1,5 раза – 44,5 млн евро против 26,9 у Месси. Третью строчку занял Дэвид Бекхэм с 10,3 млн. В пятерку лидеров вошли Неймар и Златан Ибрагимович.

Напомним, что по индивидуальным футбольными достижениями в 2019 году лучшим был Месси – звезда Барселоны получил награду FIFA the Best и "Золотой мяч".

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