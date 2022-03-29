Перед решающим поединком квалификации на ЧМ-2022 Португалия – Северная Македония 37-летнего Роналду спросили, будет ли это его последний турнир со сборной, если "селесао" туда выйдут.

"Я уже начинаю слышать один и тот же вопрос много раз. Кто будет решать мое будущее, то это я, а не кто-то другой. Если я захочу играть больше, я буду играть. Если не захочу, то не буду. Я босс, и точка .

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Что касается Северной Македонии, это хорошо организованная команда. Но наша задача – выиграть. Македония обыграла Италию и удивила в некоторых матчах, но не думаю, что завтра это повторится.

Может ли быть чемпионат мира без Криштиану Роналду? Не может быть чемпионат мира без Португалии. Здесь нет отдельных лиц, это команда, мы одно целое. Португалия будет лучше, и поедет на чемпионат мира", – цитирует Роналду AS.

Соответственно Криштиану не исключил поездки на чемпионат мира-2026, хотя на тот момент ему исполнится уже 41 год. Если CR7 таки сыграет на том турнире, то установит мировой рекорд, приняв участие в шести Мундиалях, что до сих пор не удавалось никому.

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