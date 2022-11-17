Криштиану Роналду снова попадает в неоднозначные ситуации из-за своих неосторожных слов и действий.

Пресса не успела успокоиться после холодного приветствия Бруну Фернандеша, а 37-летний капитан устроил новую странную сцену в лагере сборной Португалии.

Роналду перенес раздоры из Манчестера в сборную Португалии – видео из раздевалки

На тренировке Роналду подошел к Жоау Канселу, схватил за шею и принялся резко тянуть в свою сторону. Судя по реакции, защитнику Ман Сити совсем не понравились такие действия лидера.

Впрочем, в комментарии для СМИ Канселу был очень дипломатичным: "Недоразумения с Роналду? Нет, никаких шансов. Роналду – это мой пример для подражания. Он как мой большой брат".

Напомним, перед чемпионатом мира Криштиану дал взрывное интервью, в котором "наехал" на своих товарищей, тренера и руководство Манчестер Юнайтед. Мундиаль для Португалии начнется 24 ноября матчем против сборной Ганы. Также соперниками пиренейцев на групповом этапе будут команды Уругвая и Южной Кореи.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным