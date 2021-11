Ювентус выпускает документальный сериал All or Nothing, в котором будут показаны закулисные моменты прошедшего сезона. В частности, в кадр попали эмоции Криштиану Роналду во время перерыва матча ЛЧ против Порту (на тот момент туринцы уступали 0:1). Хуан Куадрадо отважился дискутировать с суперзвездой.

Роналду: Мы должны работать усерднее. Какого черта! Мы вообще не играли! Ничего!

Куадрадо: Не волнуйся.

Роналду: Мы играли как дерьмо, и так всегда!

Куадрадо: Ты должен быть примером для всех.

Роналду: Меня это тоже касается. Мы должны говорить друг другу правду – мы играли как дерьмо. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно обладать индивидуальностью.

Пирло: Хватит, оба! Кри, Хуан, хватит.

Добавим, что после перерыва Ювентус вышел вперед и перевел матч в экстра-тайм, однако все же покинул ЛЧ. Летом Роналду перешел в Манчестер Юнайтед.

