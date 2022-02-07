37-летний португалец продолжает быть рекордсменом по количеству подписчиков в соцсети Instagram. Сейчас их у него 400 миллионов, что является уникальным достижением.

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Еще никто из людей, пользующихся Instagram, не достигал такой отметки. Ранее Роналду был также первым, кто набрал 300 миллионов подписчиков.

Больше фолловеров (469 млн) сейчас имеет только аккаунт самой социальной сети.

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