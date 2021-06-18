Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает устанавливать достижения даже за пределами футбольного поля.

Свой очередной рекорд Роналду установил не в футбольном поле, а в соцсетях – португалец стал первым в мире, кто достиг отметки в 300 млн подписчиков в Instagram, сообщает твиттер ESPN.

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Интересно, что у ближайшего преследователя – актера Дуэйна Джонсона – "всего" 246 млн подписчиков. Извечный соперник Роналду – Лионель Месси – имеет в своем активе 219 млн подписчиков.

Добавим, что Криштиану на Евро-2020 записал себя в историю чемпионатов Европы, став лучшим бомбардиром в истории турнира – в активе португальца 11 голов в континентальных первенствах.

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