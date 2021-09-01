Звезда экс-чемпионов Европы установил мировой рекорд, забив в ворота Ирландии.

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На 89-й минуте встречи Роналду сравнял счет и оформил 110-й гол за сборную Португалии. Таким образом, Криш превзошел достижение иранца Али Даеи, который остановился на 109-ти точных ударах. В компенсированное время капитан пиренейцев еще и закрепил свой рекорд, хотя в первом тайме он же не реализовал пенальти.

Напомним, Роналду дебютировал за национальную сборную Португалии еще в августе 2003-го, а теперь в его активе 180 матчей и 111 голов.

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