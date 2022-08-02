Португалец надеется покинуть Олд Траффорд до первого матча сезона против Брайтона (7 августа), утверждает AS.

Ушел не только Роналду: Манчестер Юнайтед отреагировал на очередную затею португальца

Роналду вернулся в расположение МЮ и даже провел один спарринг, однако на его позицию это никак не повлияло. Звездный нападающий хочет перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Правда, большой очереди покупателей пока не заметно. Реальными претендентами выглядят только Атлетико и Наполи, но эти клубы не могут себе позволить гигантскую зарплату Роналду.

Напомним, контракт 37-летнего португальца с МЮ рассчитан на еще один сезон. В прошлой кампании нападающий провел 38 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста.

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