Несмотря на доминирование во владении мячом и создание многочисленных моментов, Аль-Наср не смог достичь желаемого результата. Особенно разочаровал момент, когда сам Роналду имел шанс сравнять счет в конце игры, но не сумел забить в пустые ворота после того, как обошел вратаря.

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Реакция Роналду после поражения стала вирусной. Болельщики были ошеломлены его поведением, когда он, ходя по центру поля, размахивал руками и говорил сам с собой.

"Иногда мечта должна подождать. Я горжусь этой командой и всем, что мы отдали на поле. Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и стояли рядом на каждом шагу. Ваша поддержка означает весь мир", – написал Роналду после матча на своей странице в Instagram.

К слову, В финале азиатской ЛЧ Кавасаки Фронталь сыграет против саудовского Аль-Ахли.

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